Amérique du Sud : le Brésil accroché, l’Argentine enchaîne

Carlo cale.

Pour sa première en tant que sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti a vécu un match sans. En Équateur, les Brésiliens n’ont en effet pu ramener qu’un nul (0-0), au terme d’une partie pauvre en occasions (trois tirs auriverdes seulement), pour le compte de la quinzième journée de qualifications à la Coupe du monde 2026 en zone Amérique du Sud. On notera tout de même l’alignement d’une défense de Ligue 1, puisque Alexsandro (Lille) – qui fêtait sa première cape – et Marquinhos (PSG) étaient titulaires dans l’axe, accompagnés de Vanderson (AS Monaco) dans le couloir droit. Andrey Santos (Strasbourg) est, lui, entré en seconde période.

Le Paraguay est en embuscade

Plus au sud, à Santiago du Chili, l’Argentine a, de son côté, poursuivi sa balade dans ces qualifications (0-1). Un succès offert par le seul but de Julián Álvarez (16e), et son joli ballon piqué. Enfin, le Paraguay a fait un pas de géant vers le Mondial, en disposant de l’Uruguay (2-0) au Defensores del Chaco d’Asunción. Matías Galarza (13e) et Julio Enciso (81e, SP) ont offert la victoire à l’Albirroja. Les Paraguayens grimpent au troisième rang et ont désormais leur destin en main. Les Uruguayens, dans une dynamique compliquée depuis plusieurs mois, restent dans le bon wagon, mais devront se méfier de leurs poursuivants (Bolivie et Venezuela).

¡Definición de superhéroe para la victoria de @Argentina! 🤩🇦🇷 Julián Álvarez 🕷️⚽ pic.twitter.com/71mlJ6eMXE — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) June 6, 2025

Leader du classement et déjà qualifiée, l’Albiceleste n’a plus grand-chose à faire, tandis que le Brésil a besoin d’une victoire à domicile (São Paulo) contre cette bonne équipe du Paraguay – dans la nuit de mardi à mercredi prochain – afin de quasiment composter son billet. Il ne reste que trois journées.

Comme d’habitude : aucune surprise en Amsud.

