Coupe du monde des clubs : la FIFA dévoile les contours du spectacle de la mi-temps du match d’ouverture

We Love Green a de la concurrence.

Pour le match d’ouverture de sa première Coupe du monde des clubs, la FIFA a choisi une affiche originale : Inter Miami-Al Ahly. Mais dans la nuit de samedi à dimanche, le Hard Rock Stadium de Miami, normalement acquis à la cause de Lionel Messi et ses coéquipiers, sera également le théâtre du spectacle de la mi-temps, généralement une institution lors des grands événements sportifs américains. Pour l’occasion, Gianni Infantino et Hugh Evans, directeur général de l’association Global Citizen, ont dévoilé la programmation du show, « sélectionné par notre partenaire Chris Martin, de Coldplay ». On aura donc droit à un bref concert du Colombien J Balvin, accompagné par Doja Cat et Tems.

Post Instagram Voir sur instagram.com

Prends garde à toi, le Super Bowl

Ces artistes « uniront le monde entier en cette période critique pour supporter l’éducation dans le monde », selon le duo. D’ailleurs, le président de la FIFA promet que ce show sera « beaucoup beaucoup beaucoup plus spectaculaire » que celui du Super Bowl « parce que le football est le sport numéro 1 au monde ». Au moment d’expliquer une nouvelle fois le concept de sa nouvelle compétition, Gianni Infantino promet que ce sont les meilleurs clubs du monde qui vont s’affronter, en ne nommant que des équipes européennes. Enfin, selon lui, on assistera à « l’évènement le plus regardé de l’histoire ».

Ils se voilent tellement la face que Bruno Retailleau va tweeter.

Matuidi : « Je savoure encore cette victoire du PSG, plutôt que de l’analyser »