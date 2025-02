Dortmund s'ennuie face au Sporting mais rallie les huitièmes

Borussia Dortmund 0-0 Sporting CP

Du suspense ? Quel suspense ?

Dans une double confrontation déjà presque pliée dès l’aller, le Sporting CP n’aura même pas essayé sur la pelouse d’un Borussia Dortmund qui a pu roupiller tranquillement sans jamais trembler (0-0). Une triste spectacle entre des visiteurs bien trop limités sans Viktor Gyökeres et incapables de créer le moindre danger en 90 minutes et des locaux qui n’ont pas mis longtemps à comprendre qu’il ne servirait à rien de s’employer.

L’une des rares opportunités de s’emballer pour les supporters allemands restera le penalty obtenu à Kari Adeyemi mais raté ensuite par Serhou Guirassy, dont la tentative est stoppée par l’homme du match, Rui Silva. Avant cela, le dernier rempart lusitanien s’était employé devant Marcel Sabitzer et vu son poteau s’interposer face à Giovanni Reyna. Et quand Emre Can croit enfin faire trembler les filets à la retombée d’un joli coup-franc, il est signalé hors-jeu. Circulez, il n’y a rien à voir.

Le BVB a désormais rendez-vous avec Lille ou Aston Villa. Et cette fois, il ne faudra pas s’endormir.

