L’Allemagne bat des records d’affluence cette saison

Affluence record dans les stades allemands !

La Bundesliga et la 2. Bundesliga attirent toujours plus de spectateurs. La Ligue allemande de football (DFL) a annoncé un record d’affluence pour la première moitié de la saison 2024-2025, avec 10,38 millions de billets vendus, soit 100 000 de plus que le précédent record de 2023-2024, rapporte Kicker.

Dortmund règne sur le game des affluences

Si la Bundesliga enregistre une légère baisse (5,83 millions contre 5,99 millions la saison passée), c’est en grande partie dû aux promotions et relégations. Par exemple, Cologne attirait 50 000 spectateurs de moyenne, tandis que l’un des nouveaux venus, Holstein Kiel, ne peut accueillir que 14 815 supporters par match. En revanche, la 2. Bundesliga explose les compteurs avec 4,55 millions de spectateurs, soit une hausse de 270 000 personnes.

Côté affluence, le Borussia Dortmund reste le roi avec 81 365 spectateurs par match, suivi par le Bayern Munich (75 000) et Stuttgart (59 125). En deuxième division, Schalke 04 (61 387) domine devant Hambourg et le Hertha Berlin.

Pourquoi un tel succès ? La DFL met en avant les tarifs abordables : un billet moyen coûte 26,75 euros en Bundesliga et 22,56 euros en deuxième division, avec des places à seulement 12 euros. Et ils autorisent même les déplacements, comme quoi !

