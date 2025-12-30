S’abonner au mag
Des plaintes de daltoniens font plier la Serie A

Balle au centre.

Introduit le week-end du 22 et 23 novembre à l’occasion de la 12e journée de Serie A, le ballon orange de Puma fait déjà ses adieux aux pelouses italiennes. Derrière cette couleur flashy, l’idée était de concevoir la balle la plus visible possible pour les joueurs et spectateurs.

Problème, et non des moindres, cette couleur le rend en fait difficile à distinguer du vert du gazon pour les personnes atteintes de deutéranopie, la forme de daltonisme la plus répandue.

Des ballons jaunes ou blancs en remplacement

« Nous avons reçu de nombreuses plaintes tout à fait légitimes concernant les problèmes de visibilité à la télévision pour les daltoniens, a expliqué auprès de Rai Radio 1 le président de la Serie A, Enzo Simonelli. Nous avons demandé à notre fournisseur d’avancer autant que possible la livraison des nouveaux ballons. » Ceux-ci devraient être jaunes ou blancs.

Comme l’a indiqué le patron du championnat transalpin, il faudra toutefois attendre quelques semaines avant que les sphères oranges ne fassent définitivement leurs valises, le temps de remplir les stocks. Chaque match nécessite en effet 25 ballons, soit 500 par semaine en cumulant les rencontres de Serie A et de Serie B.

Orange, ô désespoir.

