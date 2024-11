Arsenal se défoule contre le Sporting Portugal

Sporting CP 1 – 5 Arsenal

Buts : Inácio (47e) pour les locaux // Martinelli (7e), Havertz (22e) Gabriel (45e + 1), Saka (SP, 65e) et Trossard (82e) pour les Gunners.

Sans Amorim, la vie est moins drôle.

Arsenal a mis une tôle au Sporting CP, désormais entraîné par João Pereira. 3-0 là-bas, pas de but de Viktor Gyökeres pour la première fois de l’année en Ligue des champions. Gabriel Martinelli a profité d’un joli boulot de Jürrien Timber, sorti du bois pour centrer à ras de terre dans la surface (0-1, 7e). Même schéma mais différents joueurs pour le deuxième, signé Kai Havertz, cette fois sur un travail de Bukayo Saka (0-2, 22e). Arsenal et Gabriel Magalhaes se sont ensuite envolés sur corner, juste avant la mi-temps (0-3, 45e + 1). C’est au même endroit et également sur corner que Gonçalo Inácio a réduit l’écart, ouvrant son pied gauche (1-3, 47e).

Les visiteurs ont sûrement été piqués dans leur orgueil, puisque, sur pénalty, Bukayo Saka (1-4, 65e) a alourdi un score que Leandro Trossard a encore plus alourdi. Et de la tête, s’il vous plaît (1-5, 82e). Arsenal repasse devant son adversaire du soir au classement à la différence de buts : les Gunners sont septièmes, le Sporting huitième.

Arsenal put on a show 🔥#UCL pic.twitter.com/QDOwuJkX1X — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 26, 2024

C1 : Arsenal la joue petit bras, le Sporting et Villa enchaînent, Gérone ouvre son compteur