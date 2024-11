Mikel Arteta : « Quand c’est Disneyland, c’est très facile »

« La maison de Mikel, maison de Mikel ! »

Accroché par Chelsea à Stamford Bridge (1-1), Arsenal a enchaîné un quatrième match sans victoire en Premier League. Embarrassant pour le vice-champion d’Angleterre, désormais à neuf points du leader, Liverpool. Mikel Arteta était d’autant plus frustré dimanche que deux de ses piliers, Declan Rice et Bukayo Saka, sont sortis sur blessure.

« Quand ça devient difficile, il faut montrer les dents et montrer à quel point on a envie. Quand c’est Disneyland, c’est très facile, métaphorise l’entraîneur espagnol. Tout le monde est à côté de vous et vous dit à quel point vous êtes beaux. Quand les choses deviennent sombres et difficiles, que tout le monde se pose des questions, c’est là que je veux voir les gens. »

« Ce que j’espère, c’est que l’équipe soit complètement armée physiquement après la trêve internationale. Que les joueurs soient disponibles et qu’ils soient en forme, car cela fait huit semaines que c’est un cauchemar, a-t-il déclaré à l’issue de ce derby. Je demande juste ça, parce que la volonté de l’équipe ne fait aucun doute. Cela va venir. Nous avons juste besoin de ça pour être plus constants. » Martin Ødegaard revient de presque deux mois d’absence, mais Riccardo Calafiori a manqué les cinq derniers matchs. Takehiro Tomiyasu et Kieran Tierney sont également sur le flanc, tandis que Ben White, Gabriel Jesus ou encore Jurriën Timber sont eux aussi passés par la case infirmerie récemment.

Pour la première fois depuis des années, Arsenal joue dans la cour du Real. Pas la bonne, malheureusement.

Chelsea et Arsenal se neutralisent, la meute revient fort