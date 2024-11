Chelsea et Arsenal se neutralisent, la meute revient fort

Chelsea 1-1 Arsenal

Buts : Neto (70e) // Martinelli (60e)

On n’est pas plus avancé.

Tous les deux ralentis ces dernières semaines, Chelsea et Arsenal n’ont pas réussi à se relancer en se neutralisant à Stamford Bridge (1-1). Les deux équipes se sont rendu coup pour coup. Malo Gusto a manqué une balle de but en plaçant sa tête juste au-dessus de la cage (24e). Le coup franc rapidement joué par Declan Rice a ensuite mis Kai Havertz sur orbite, mais le but de l’attaquant allemand a été refusé pour hors-jeu (32e). De retour dans le onze de départ, Martin Ødegaard a finalement débloqué le match en distillant un ingénieux ballon dans le dos de la défense des Blues, mal positionnée. Gabriel Martinelli a alors fini le travail avec sang-froid dans un angle fermé (0-1, 60e).

MARTINELLI LANCE LES GUNNERS ! ✨ Il aura fallu attendre l'heure de jeu pour voir un but et c'est sur un beau service d'Ødegaard que le Brésilien trouve la faille ⚽#CHEARS | #PremierLeague pic.twitter.com/kZZuzCHZ2q — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 10, 2024

Un avantage de courte durée puisque Pedro Neto a fait mouche d’une frappe rasante aux 20 mètres, son premier but en Premier League sous le maillot londonien (1-1, 70e). Arsenal a poussé jusqu’au coup de sifflet final pour arracher la victoire, mais même en position de hors-jeu, Robert Sánchez a fait admirer une parade réflexe (87e), et ni Leadro Trossard ni Havertz n’ont réussi à couper le centre de William Saliba (90e+6). Un nul logique qui n’arrange personne : Chelsea et Arsenal, respectivement troisième et quatrième, restent à quatre points de Manchester City et voient la meute revenir sur leurs talons.

Fulham sera bientôt le premier club de la capitale.

