Pronostic Chelsea Arsenal : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

La Premier League nous offre actuellement de superbes affiches avec ce week-end un derby londonien entre Chelsea et Arsenal. Les Blues ont connu une traversée du désert et semblent désormais sur la bonne voie. En effet, en forme en fin de saison dernière, la formation londonienne a poursuivi sur cette dynamique sous la houlette d’Enzo Maresca. Le technicien italien a très rapidement dégagé un XI titulaire pour le championnat et un autre pour l’Europe. Actuellement, Chelsea occupe la 4e place de PL avec le même nombre de points qu’Arsenal. Lors des dernières semaines, les Blues se sont frottés au gratin anglais puisqu’ils se sont inclinés à Anfield face à Liverpool (2-1) avant de se reprendre contre Newcastle (victoire 2-1 à domicile) et de signer un nul à Old Trafford contre Man U (1-1). À Stamford Bridge, seul Man City est venu s’imposer lors de la 1re journée de championnat. En Ligue Conférence, Chelsea a déjà pris les commandes en remportant ses 3 premiers matchs. En milieu de semaine, les Blues se sont baladés face à Noah (8-0) avec des doublés de João Felix et de Nkunku. Pour affronter Arsenal, Maresca devrait aligner son XI type avec Fofana, Reece James, la paire Caicedo – Lavia, et l’inévitable Palmer (7 buts et 5 passes dé en PL) qui ne joue pas en C4.

En face, Arsenal a retrouvé de sa superbe lors des deux dernières saisons en finissant en 2e position de PL derrière Man City. L’objectif pour les Gunners est désormais de confirmer cette progression par l’obtention d’un trophée. Bien rentrés dans leur championnat, les hommes d’Arteta sont dans un temps faible puisqu’ils restent sur 3 journées sans la moindre victoire. Tenus en échec à domicile par Liverpool, les Gunners se sont inclinés à Bournemouth et Newcastle. À la suite de ces contre-performances, le club londonien se retrouve à 7 points de Liverpool et même derrière Chelsea. En plus de ces difficultés sur le plan national, Arsenal vient de s’incliner sur la pelouse de l’Inter en Ligue des champions (1-0). Ce revers ne devrait en revanche pas contrecarrer les plans de qualification, car il reste encore 4 rencontres à disputer. La bonne nouvelle de la semaine est venue de Martin Ødegaard, de retour de blessure. À domicile, Chelsea voudra s’affirmer comme un candidat pour le titre en prenant le dessus sur Arsenal dans ce derby.

