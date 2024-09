Cole Palmer marque l'histoire et porte Chelsea, Arsenal s’en sort face à Leicester

Le match nul de Manchester City contre Newcastle (1-1) en début d’après-midi était l’occasion pour les candidats au titre de recoller aux Citizens. Et du côté de Chelsea, on peut dire que Cole Palmer a fait le travail. Auteur d’un quadruplé historique en vingt minutes, dont un coup franc extraordinaire, la pépite de Chelsea a tarté une équipe de Brighton pourtant bien partie et qui avait ouvert le score grâce au Français Georginio Rutter (4-2).

Chelsea est troisième à un point de City et d’Arsenal. Des Gunners, adversaires du PSG mardi prochain, pour qui la tâche a été bien plus ardue que prévue. D’abord impeccables pendant 45 minutes, avec un break d’avance à la pause, les hommes de Mikel Arteta ont concédé deux buts pour laisser les Foxes recoller de façon assez inexplicable en deuxième période. Il a fallu un temps additionnel fou et deux buts de Leandro Trossard et Kai Havertz pour assurer un succès finalement logique à Arsenal (4-2), deuxième ce soir, avec le même nombre de points que les Skyblues.

The first player to score four goals in the first half of a Premier League match: Cole Palmer. 🥶 pic.twitter.com/sFTzvmPiFP — Premier League (@premierleague) September 28, 2024

Toujours chez les clubs londoniens, Fulham continue son très bon début de saison. Une semaine après sa victoire face à Newcastle, l’équipe entraînée par Marco Silva s’est imposée à Forest grâce à un penalty de son buteur mexicain, Raúl Jiménez (1-0). À Brentford, Bryan Mbeumo a encore inscrit un but somptueux en reprise de volée, permettant aux Bees de devenir la première équipe à scorer dès la première minute lors de trois matchs consécutifs en Premier League. Ça n’a cependant pas été suffisant pour l’emporter, West Ham égalisant en deuxième période grâce à Tomáš Souček (1-1). En bas de tableau, malgré l’ouverture du score de Marc Guehi pour Crystal Palace, Everton est parvenu à renverser la vapeur grâce à un doublé express de Dwight McNeil au retour des vestiaires, et décroche enfin son premier succès de la saison (2-1).

Liverpool peut prendre seul la tête en début de soirée, face aux Wolves.

Arsenal 4-2 Leicester

Buts : Martinelli (20e), Trossard (45e+1 et 90e+4) et Havertz (90e+9) pour les Gunners // Justin (47e et 63e) pour les Foxes

Brentford 1-1 West Ham

Buts : Mbeumo (1re) pour les Bees // Souček (54e) pour les Hammers

Chelsea 4-2 Brighton

Buts : Palmer (21e, 28e S.P., 31e, 41e) pour les Blues // Rutter (7e) et Baleba (34e) pour les Seagulls

Everton 2-1 Crystal Palace

Buts : McNeil (47e et 54e) pour les Toffees // Guehi (10e) pour les Eagles

Nottingham Forest 0-1 Fulham

Buts : Jimenez (51e S.P.) pour les Cottagers

