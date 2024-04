Pochettino : «  Quand nous sommes dans un mauvais jour, nous sommes tellement mauvais »

Une fessée avec les cinq doigts.

Ce mardi, Chelsea a essuyé une large défaite face à Arsenal en Premier League (5-0), concédant son plus lourd revers dans un derby londonien depuis 1986. À l’issue de la rencontre, Mauricio Pochettino a semblé dépité, regrettant le manque de caractère de ses hommes dès l’entame de la rencontre. « Tout le monde a vu que nous n’étions pas compétitifs dès le début du match, a expliqué l’entraîneur des Blues en conférence de presse. L’équipe était si molle. Nous avons parlé à la mi-temps du fait qu’il n’était pas possible de débuter une rencontre comme ça, mais nous avons encore mal commencé (en seconde période). Nous avons encaissé deux buts et à ce moment-là, l’équipe a abandonné. Nous n’étions pas dans le match. »

Le technicien argentin déplore surtout l’absence totale de régularité de ses hommes depuis le début de la saison. En Premier League, Chelsea affiche en effet un bilan illisible de treize victoires pour huit matchs nuls et onze défaites, ayant encore roulé sur Everton il y a huit jours (6-0) avant de concéder cette défaite 5-0 contre les Gunners. « Nous avons très bien joué Manchester City il y a trois jours à Wembley, c’était un match fantastique (défaite 1-0 en FA Cup), a détaillé Pochettino. Mais trois jours plus tard, nous avons été incapables de rivaliser. Peut-être que nous n’étions pas frais. Quand nous sommes dans un mauvais jour, nous sommes tellement mauvais. Et quand on est bon, on est capable de tout. »

C’est aussi tout de suite plus difficile de gagner des matchs sans Cole Palmer.