Thiago Silva quitte officiellement Chelsea

À en pleurer.

Son départ était annoncé depuis une semaine, c’est désormais officiel : Thiago Silva quitte Chelsea. Le club londonien a annoncé la nouvelle dans une vidéo de quatre minutes publiée sur les réseaux sociaux. Face à la caméra, il a remercié l’équipe qui l’a accueilli en 2020, suite à son départ du PSG. Très ému, le joueur de 39 ans a déclaré sa flamme aux Blues. « Chelsea représente beaucoup pour moi. Au début, je pensais ne rester qu’un an, et j’ai fini par rester quatre ans. Pas juste pour moi, mais pour toute ma famille, a avoué l’ex-Parisien. Mon fils joue pour Chelsea, je suis très fier qu’il fasse partie de la famille Chelsea. »

Four years, countless memories. A message from Thiago Silva… pic.twitter.com/f2YbB4GMXY — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 29, 2024

« Cela ne veut pas dire que c’est la fin. J’espère pouvoir laisser la porte ouverte pour revenir dans un futur proche, pour exercer un autre rôle ici. Mais… c’est un amour indescriptible, a avoué le Brésilien. Je ne peux que vous dire merci. Je suis arrivé en pleine pandémie, mais même sur les réseaux sociaux, c’était quelque chose d’unique. Quand les supporters sont revenus dans les tribunes et que la vie a repris son cours, j’ai ressenti beaucoup d’affection et de respect pour mon histoire. Dans des circonstances normales, c’est déjà difficile de se dire au revoir. Mais c’est encore plus dur quand il y a un amour réciproque. Blue un jour, Blue toujours. »

On pourrait bientôt voir O’Monstro de l’autre côté de la ligne de touche.