Six ans après, Cole Palmer succède à Eden Hazard

Il était temps !

Cole Palmer a remporté le titre de joueur du mois d’avril en Premier League. Et c’est largement mérité : le détonateur de Chelsea a planté un triplé contre Manchester United (4-3) et un quadruplé face à Everton (6-0), tout en distillant une passe décisive lors du déplacement à Sheffield (2-2). L’Anglais devient ainsi le premier Blue à recevoir un trophée de joueur du mois depuis… Eden Hazard, en septembre 2018.

