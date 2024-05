Quatre coachs espagnols face à Klopp pour le titre d'entraîneur de la saison

L’Angleterre prend espagnol LV1.

Quatre coachs espagnols sont actuellement en poste en Premier League… et tous ont été nommés pour le titre d’entraîneur de la saison. Sans surprise, Pep Guardiola (Manchester City) et Mikel Arteta (Arsenal), qui se tirent la bourre pour le titre de champion, sont en lice. Unai Emery est aussi récompensé de sa formidable saison sur le banc d’Aston Villa, qui finira vraisemblablement à la quatrième place du championnat.

🛑 Mikel Arteta 🦁 Unai Emery 🔷 Pep Guardiola 🍒 Andoni Iraola 🔴 Jurgen Klopp Vote now for your 2023/24 @BarclaysFooty Manager of the Season!#PLAwards — Premier League (@premierleague) May 9, 2024

Andoni Iraola figure également dans cette shortlist. Le Basque réalise un exercice remarquable avec Bournemouth, qui lorgne la neuvième place de Premier League pour égaler son meilleur classement historique dans l’élite. Dernier prétendant : Jürgen Klopp, longtemps dans la course au titre avec Liverpool. Le prix est d’ailleurs confisqué par l’Allemand (2020, 2022) et par Guardiola (2018, 2019, 2021, 2023) depuis six ans. Le titre de joueur de la saison se jouera par ailleurs entre Phil Foden, Erling Haaland, Alexander Isak, Martin Ødegaard, Cole Palmer, Declan Rice, Virgil van Dijk et Ollie Watkins.

Faîtes vos jeux !