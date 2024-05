Jean-Claude Gaudin est mort

L’OM est en deuil.

Maire de la cité phocéenne pendant 25 ans, de 1995 à 2020, Jean-Claude Gaudin est décédé lundi, à l’âge de 84 ans, à Saint-Zacharie dans le Var, annonce France Bleu Provence. Avec plus de 120 années de mandats locaux, l’élu à la gouaille légendaire était un des plus emblématiques représentants de l’Olympique de Marseille, dont il a été président de juin 1995 à septembre 1996. A l’époque, l’OM venait de déposer le bilan, essorée par les secousses de l’affaire VA-OM et les excès des années Tapie.

Tout juste élu maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin hérite alors de la gestion du club initiée par le maire sortant, Robert Vigouroux, le temps que l’OM trouve un repreneur. Une mission qui dure près d’un an, dans laquelle Jean-Michel Roussier vient épauler l’édile pour les affaires courantes. De son côté, Jean-Claude Gaudin prospecte à la recherche d’un repreneur, qui se nommera Robert-Louis Dreyfus. En 2016, c’est également lui qui présentera Franck McCourt. Les deux derniers temps forts d’une relation étroite entre le maire de Marseille et l’OM, dont Jean-Claude Gaudin ne s’éloignait jamais vraiment, sans y être en première ligne.