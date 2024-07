Dušan Tadić  prend sa retraite internationale

Un aigle blanc prend son envol.

Après 111 sélections avec l’équipe nationale serbe, Dušan Tadić (35 ans) a annoncé, ce jeudi, sa retraite internationale. En sélection depuis 2008, Tadić détient le record du joueur le plus capé de l’histoire, une longue carrière rythmée par 23 buts et 40 passes décisives. L’ancien joueur de l’Ajax a disputé les deux dernières compétitions majeures de la Serbie – Coupe du monde 2022 et Euro 2024 – le brassard au bras.

Une fin de carrière internationale qui intervient donc à la suite d’un Euro compliqué pour les Serbes, incapables de passer les poules (comme en Coupe du monde), pendant lequel Dušan Tadić se sera illustré par des prises de paroles sèches, envers ses coéquipiers mais surtout son sélectionneur Dragan Stojković. Le joueur du Fenerbahçe est d’ailleurs revenu sur ces sorties dans ce communiqué de retraite, avec toujours autant de franchise : « Je maintiens ce que j’avais dit. Mais je souligne que je n’avais pas l’intention de manquer de respect à mes coéquipiers ou à quiconque d’autre faisant partie de l’équipe serbe. » L’attaquant en a profité pour annoncer une volonté de revenir au sein de l’équipe nationale serbe : « Après ma carrière, j’ai envie de rester dans le football, et il n’y a rien de mieux que d’aider son pays si on le peut. »

Post Instagram Voir sur instagram.com

Avant de penser à une reconversion, il faudrait se concentrer sur sa deuxième saison avec Fenerbahçe.