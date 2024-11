Pronostic Suisse Serbie : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des nations

La Suisse se reprend face à la Serbie

Les confrontations entre la Suisse et la Serbie nous offrent en général des rencontres « chaudes » où la géopolitique prend par moments le dessus sur le sportif. Brillante lors du dernier Euro, la Nati avait vu son parcours s’arrêter en quarts de finale face à l’Angleterre lors des tirs au but. Depuis cet échec, les hommes de Murat Yakın ont du mal à redresser la barre puisqu’ils ont perdu leurs 3 premiers matchs de Ligue des nations face au Danemark (2-0), l’Espagne (1-4) et contre la Serbie à l’aller (3-0). Finalement, la Suisse a obtenu son premier point lors de la dernière rencontre face au Danemark (2-2). Avec un seul point au compteur, les Suisses jouent ces deux dernières rencontres avec l’espoir de conserver leur place en Ligue A. En ce mois de novembre, Yakın a convoqué un groupe classique dans lequel on retrouve Akanji, Xhaka, Ndoye, Aebischer, Sierro ou Embolo qui a repris quelques couleurs avec l’ASM ces dernières semaines. À noter cependant, l’absence du capitaine de l’AS Monaco, Denis Zakaria, blessé ces derniers temps.

► 10€ SANS DÉPOSER d’argent + 100€ de bonus en Freebets chez UNIBET

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, la Serbie nous a fait sa spéciale lors du dernier Euro, à savoir un flop. Attendue comme un outsider au regard de la qualité qui compose son groupe, la sélection serbe fait face à une guerre d’ego que n’a pas su résoudre Dragan Stojković. Maintenu à son poste, l’ancien brillant milieu de terrain a vu ses hommes signaler un nul intéressant à domicile face à l’Espagne (0-0) lors de la 1re journée. Comme souvent avec cette équipe, elle a été incapable d’enchaîner en s’inclinant au Danemark (2-0). Finalement, les partenaires de Mitrović ont profité de la réception de la Suisse lors du match aller pour dominer les Helvètes (2-0) avant de constater la supériorité espagnole (3-0). Dans une poule qui semble destinée à la Roja, la Serbie veut jouer les trouble-fêtes pour la compétition et compte pour cela sur Mitrović (son buteur en série), Jović, Vlahović (de retour en sélection), Grujić ou Pavlović. Mais à domicile, la Suisse aura à cœur de prendre sa revanche face à la Serbie et se relancer ainsi dans la course au maintien.

► Le pari « Victoire Suisse » est coté à 1,76 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ en EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de bonus offerts directement SANS DÉPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 176€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Le pari « Embolo ou Mitrović buteur » est coté à 2,00 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de bonus offerts directement SANS DÉPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 200€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

20€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Suisse – Serbie

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Suisse – Serbie sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 20€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Suisse – Serbie avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Suisse Serbie détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

La Suisse poursuit son zéro pointé en Serbie