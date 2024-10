Pronostic Serbie Suisse : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des nations

La Suisse va chercher un résultat en Serbie

La Serbie a encore déçu lors du dernier Euro, sorti dans un groupe où leurs talents auraient dû leur permettre de s’imposer et devancer la Slovénie. En septembre, les hommes de Stojković ont réussi une très bonne entrée en lice dans cette Ligue des nations en résistant au champion d’Europe en titre, l’Espagne (0-0). En déplacement au Danemark, les Serbes n’ont pas su surfer sur cette performance et se sont inclinés contre les Vikings (2-0). Cette irrégularité caractérise la Serbie. Pour parvenir à se replacer dans cette LDN, Stojković a convoqué son buteur Mitrović, le portier Rajković, les défenseurs Pavlović et Milenković ou encore Lukić, Samardžić ou Jović. Il est à noter que Dušan Tadić a pris sa retraite internationale tandis que Sergej Milenković-Savić et Vlahović ne sont pas convoqués pour l’instant cette saison.

À l’inverse de la Serbie, la Suisse est l’une des nations les plus régulières de ces 10 dernières années. Parvenant régulièrement à sortir de la phase de poules, les Helvètes ont même su se hisser jusqu’en quarts de finale des deux derniers Euro. En revanche, la Nati a très mal lancé cette Ligue des nations en concédant deux lourdes défaites face au Danemark (2-0) puis contre l’Espagne, championne d’Europe en titre (1-4). Lors de ce match, les Suisses ont perdu alors qu’ils ont évolué pendant 70 minutes en supériorité numérique. Pour se relancer, la Suisse va devoir accrocher des résultats en déplacement, à commencer par cette rencontre en Serbie. Murat Yakın ne pourra pas compter sur son capitaine Xhaka suspendu tout comme Elvedi. De plus, Shaqiri et Sommer ont pris leur retraite internationale tandis que l’excellent Ndoye n’est pas convoqué pour travailler avec Bologne, lui qui était forfait en septembre. Malgré tout, la sélection suisse garde fière allure avec Kobel dans les buts, Akanji en défense, Zakaria au milieu et Embolo ou Amdouni en attaque. Solide sélection, plus régulière que son adversaire, la Suisse semble en mesure de ramener un résultat de Serbie.

