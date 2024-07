Un nouvel international portugais au PSG ?

Le Portugal Saint-Germain va s’agrandir.

Selon le média portugais A Bola, le PSG est proche d’un accord avec Benfica pour s’offrir le milieu de terrain João Neves (19 ans), formé chez les Águias (trois buts et deux passes décisives la saison dernière). Titulaire indiscutable au SLB, Neves était présent à l’Euro avec le Portugal. Également pisté par les deux clubs de Manchester, le relayeur souhaiterait uniquement rejoindre le club français et aurait donné son accord depuis déjà plusieurs jours. En cas de signature, il retrouverait ses compatriotes Danilo Pereira, Vitinha et Nuno Mendes.

L’opération tournerait autour des 70 millions d’euros (60 millions + 10 de bonus), loin des 120 millions – le montant de la clause libératoire du joueur – que le club lisboète souhaitait obtenir au début du mercato estival. Pour compenser cet écart et satisfaire financièrement les deux clubs, Renato Sanches pourrait faire le chemin inverse, en prêt, huit ans après avoir quitté son club formateur à Lisbonne. Arrivé au PSG en 2022 et déjà indésirable au club, le Portugais de 26 ans évoluait la saison dernière à la Roma.

Un joueur comparé à Marco Verratti par Ángel Di María, c’est de bon augure pour le Parc des Princes.

