Aubameyang aurait dit oui à l'Arabie saoudite

C’est pas la capitale, c’est Khobar bébé.

L’Equipe a révélé ce lundi que Pierre-Emerick Aubameyang aurait accepté l’offre venue du club saoudien d’Al-Qadsiah, récemment promu en première division. Le Gabonais, qui est lié à l’Olympique de Marseille jusqu’en 2026, devrait donc rejoindre l’Arabie saoudite pour deux saisons, et aurait déjà prévenu la direction marseillaise de son choix. Cette opération devrait soulager les finances du club phocéen, Aubameyang étant le plus gros salaire de l’OM. Les dirigeants marseillais espèrent également récupérer un indemnité de transfert, et l’ont fait savoir au directeur sportif d’Al-Qadsiah. En signant chez le champion de deuxième division saoudienne, Aubameyang rejoint Koen Casteels et le récent vainqueur de l’Euro Nacho. Al-Qadsiah étant détenu par Aramco, une société publique saoudienne de pétrole et de gaz naturel, nul doute que ce transfert ne sera pas le dernier de leur mercato.

Vendredi dernier, le club de la ville de Khobar avait approché l’attaquant marseillais, en lui proposant un contrat juteux dont les détails n’ont pas encore été révélés. Après deux jours de réflexion, l’international gabonais aurait donc accepté de rejoindre le club entraîné par Míchel, ancien coach de… l’OM. Le nouvel entraîneur marseillais, Roberto De Zerbi, voulait quant à lui garder l’attaquant gabonais, mais devra donc lui chercher un remplaçant pendant ce mercato. Ça ne sera pas chose aisée, au vu de la polémique créée par les discussions entamées avec Mason Greenwood.

De quoi rappeler Alexis Sánchez sur la Canebière ?

