Le gardien titulaire de la Belgique signe chez le champion de... D2 saoudienne

C’est l’histoire d’un Belge qui part en Arabie saoudite…

Le gardien titulaire des Diables rouges Koen Casteels (31 ans) s’est engagé ce lundi avec le club d’Al Qadsiah, champion de D2 saoudienne. Après neuf ans passés en Allemagne du côté de Wolfsburg, le Belge a ainsi signé un contrat de trois ans avec le club de Khobar (ville de l’est du pays) qui a de grandes ambitions au sein de la première division.

🚨🚨🚨: Officiel Al Qadsiah signe le gardien numéro 1 de la Belgique à l'Euro 2024, Koen Casteels ✅✍️ Il s’engage avec le club de Khobar jusqu’en 2027 ! 🇧🇪X🇸🇦 pic.twitter.com/voZSJaC932 — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) June 10, 2024

Le portier rejoint l’Argentin Luciano Vietto, ancien de l’Atlético de Madrid, et évoluera sous les ordres de l’Espagnol Michel (ex-entraîneur de l’Olympique de Marseille). Le club peut compter sur Aramco, une société publique saoudienne de pétrole et de gaz naturel, pour assurer ses finances (ce qui en fait, virtuellement, un des clubs les plus riches du monde).

Alexandre Lacazette préparerait déjà ses valises pour accompagner le portier.

