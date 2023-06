Le nouveau (gros) coup de pouce de l’État saoudien à huit de ses clubs

Monopoly version foot des sables.

Le ministère saoudien des Sports a annoncé le rachat de huit clubs du pays par plusieurs investisseurs. D’abord, l’institution a déclaré la participation d’Aramco – une société publique saoudienne de pétrole et de gaz naturel – dans le club d’Al Qadisiya. D’autres sociétés (Diriyah Gate Development Authority, la Commission royale du gouvernorat d’Al-Ula et Neom) prendront des participations dans les clubs respectifs d’Al Diriyah Club, Al-Ula Club et Al Suqoor FC. De plus, le Fonds d’investissement public (PIF) – propriétaire à 80% de Newcastle en Premier League – contrôlera 75% des quatre équipes fondatrices de la Saudi Pro League : Al Ahli, Al Itthiad – dans lequel Karim Benzema vient de s’engager pour trois ans -, Al Hilal et Al Nassr.

The Saudi Arabia ministry of sport has announced the country’s Public Investment Fund (PIF) will take control of four teams in the Saudi Pro League. More from @Walid_4 https://t.co/bcwssVR86p — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 5, 2023

Ces nombreux investissements pour le football saoudien ont pour principale mission de mener à bien le projet « Vision 2030 » qui consiste pour le pays à survivre à l’économie du pétrole. Et cela passe entre autres par héberger la Coupe du monde, mais aussi attirer un grand nombre de joueurs étrangers pour promouvoir le sport et le professionnalisme.

