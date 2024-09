Le Stade rennais tente le pari Jota

Maître Jota.

Le transfert était dans l’air depuis plusieurs jours, il a été officialisé dans les dernières longueurs de ce mercato estival : le Stade rennais a recruté le Portugais Jota, 25 ans, en lâchant un peu moins de 10 millions d’euros à Al-Ittihad, où l’attaquant avait atterri l’été dernier. Un ultime renfort offensif pour les Bretons, qui espèrent relancer le joueur qui n’a pas trouvé sa place en Arabie saoudite (5 buts en 25 apparitions). Son club voulait s’en séparer pour libérer une place pour un extracommunautaire.

C’est surtout au Celtic que la promesse portugaise formée à Benfica s’était révélée (28 buts, 26 passes décisives en un peu plus de 80 matchs), au point d’avoir le droit à son tube « Jota on the wing ». Il s’agit du dernier renfort offensif pour Rennes et son nouveau directeur sportif Frédéric Massara, avec un contrat de trois ans à la clé.

Il va bien falloir trouver un nouveau chouchou pour remplacer Benjamin Bourigeaud.

Arthur Theate vers l’Arabie saoudite