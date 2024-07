Arthur Theate vers l’Arabie saoudite

Un joli dernier défi pour le vétéran de 24 ans.

Pas forcément incroyable avec la Belgique à l’Euro 2024, Arthur Theate a tout de même tapé dans l’oeil d’un club ! Dans les petits papiers de West Ham, le défenseur des Diables rouges va bien quitter Rennes… Mais pas pour l’Angleterre. Selon les informations dévoilées par Fabrizio Romano ce mercredi, Theate va s’engager à Al-Ittihad en Arabie saoudite, club de Karim Benzema et N’Golo Kanté, notamment. Il devrait quand même rapporter 18 millions d’euros aux Bretons, qui avaient dépensé 19 millions en 2022 pour l’arracher à Bologne. Il devrait être la première signature de Stefano Pioli, qui va remplacer Marcelo Gallardo sur le banc.

🚨🟡⚫️ Arthur Theate to Al Ittihad, here we go! Deal in place for €18m fee to Rennes, all done also on player side.

First move for new coach Pioli, smart signing for Ittihad as many clubs were keen including West Ham.

24 year old Belgium international also completed medical. pic.twitter.com/KQA2qwGGzK

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 3, 2024