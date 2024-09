Al-Nassr pose 23 patates sur un ancien joueur de Ligue 1

Même l’Arabie saoudite, c’est plus ce que c’était.

Al-Nassr a officialisé ce lundi l’arrivée d’Ângelo Gabriel, l’ailier droit prêté par Chelsea à Strasbourg la saison dernière. Bilan : 25 matchs, 0 but, 3 petites passes décisives et surtout un transfert de 23 millions d’euros, à 19 ans, vers l’Arabie saoudite, faisant de lui le 25e joueur auriverde à y poser le pied.

IT'S OFFICIAL! Ângelo Gabriel is 𝐍𝐚𝐬𝐬𝐫𝐚𝐰𝐢 🤩

Welcome to AlNassr, Ângelo 🔥💛#Ângelo_is_Yellow pic.twitter.com/UaifX6kuze

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) September 2, 2024