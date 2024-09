Benzema et Aouar offrent la victoire à Al-Ittihad

Un peu de baume au cœur pour les Lyonnais.

L’OL ne brille pas en Ligue 1, mais ses anciens protégés s’illustrent dans le Golfe. En attendant le transfert de Nabil Fekir vers le Qatar, ce sont Karim Benzema et Houssem Aouar qui ont pris la lumière ce jeudi en Arabie saoudite. Le Nueve a égalisé d’une madjer face à Al Taawon (70e), avant que son coéquipier inscrive le but de la victoire sur penalty au bout du temps additionnel (90e+8). Le milieu de terrain franco-algérien est en forme puisqu’il avait déjà marqué lors de la victoire contre Al-Kholood le week-end dernier (0-1). Avec deux victoires en deux matchs, Al-Ittihad commence le championnat du bon pied et suit le rythme du champion sortant Al-Hilal.

La fameuse Golden Aouar.