Benzema : « J’ai dit à Vinícius qu’il gagnerait le Ballon d’or un jour »

Présents en Arabie saoudite pour y disputer la Supercoupe d’Espagne, les joueurs du Real Madrid ont reçu la visite d’un illustre ancien de la maison merengue : Karim Benzema. « Nous parlons plus comme des amis. C’est drôle, mais nous parlons plus de la vie que du football, a confié l’attaquant d’Al-Ittihad dans un entretien à Marca. Avec Vinícius, par exemple, nous avons parlé du Ballon d’or, mais au fond, c’était une discussion avec tout le monde, sur des choses simples, sur la vie. Je lui ai dit de ne pas écouter, de ne pas baisser son intensité parce qu’il est le meilleur du monde et qu’un jour il gagnera le Ballon d’or. »

Pas de retraite envisagée pour Benzema

L’ancien attaquant de l’équipe de France en a également profité pour écarter les rumeurs d’une retraite imminente : « Ce sont les paroles de je ne sais qui. C’est n’importe quoi. Je n’ai aucune limite pour me dire que dans deux, trois ou quatre ans, je vais arrêter le football. Je me sens bien. Mon corps va bien. Je me prépare bien, et nous verrons comment je me sens chaque année », a-t-il assuré. Sans cacher la nostalgie qui l’accompagne lorsqu’il croise ses anciens coéquipiers : « C’est mon club. J’y ai passé la moitié de ma vie et je m’y sens chez moi. Je regarde toujours les matchs du Real Madrid. » Au point d’envisager un retour un jour ? « Pourquoi pas ? Pour l’instant, je suis à Djeddah et je me porte très bien. Le temps viendra de voir comment va la vie et je suis sûr que je serai proche de Madrid. »

