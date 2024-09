Neymar privé de la première partie de saison avec Al-Hilal ?

J-3.

D’après le média Brésilien Globo, Neymar, toujours en convalescence après une grave blessure au genou, pourrait bien se retrouver sur la touche pour la première moitié de saison avec Al-Hilal. Alors que le mercato saoudien se clôturera le 2 septembre, et non pas le 6 octobre comme initialement prévu, le club de Riyad doit impérativement libérer une place pour un joueur étranger afin de pouvoir inscrire la star brésilienne. Actuellement, Al Hilal compte neuf joueurs étrangers, un de plus que la limite autorisée par la Ligue saoudienne.

Malgré l’assouplissement récent des règles, permettant l’inscription de 10 joueurs étrangers à condition que deux d’entre eux soient des U21, Al-Hilal n’a pas de jeunes joueurs répondant à ces critères. Ce qui complique la situation, d’autant plus que le club continue de recruter. Une situation qui créerait des tensions au sein de la direction d’Al-Hilal, alors que le retour de Neymar est attendu pour octobre.

