João Cancelo file en Arabie saoudite

Encore un international portugais dans le royaume saoudien.

João Cancelo n’est plus un joueur de Manchester City. Le défenseur de 30 ans, prêté au FC Barcelone la saison dernière, a décidé de poursuivre sa carrière loin de l’Europe, en rejoignant Al-Hilal, le champion saoudien en titre. L’international portugais a signé un contrat de trois ans, le liant au club de Riyad jusqu’en 2027.

🎥 "João Cancelo" rises from the heights of the planet… to #AlHilal 💙#CanceloIsHilali 🤩 pic.twitter.com/1lHJZOKT6A

— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) August 27, 2024