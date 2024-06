Le Barça annonce les départs de João Félix et João Cancelo… puis se ravise

Le CM n’était pas au courant des négociations.

Ce dimanche, le Barça a annoncé sèchement les départs de Marcos Alonso, João Félix et João Cancelo. Avant de supprimer ses publications sur l’ensemble de ses réseaux. Si Alonso quitte bel et bien la Catalogne, les deux internationaux portugais qui disputent actuellement l’Euro pourraient bien y poursuivre leur aventure, d’où le retrait des communiqués.

Il faut dire que les deux João ont disputé la dernière saison en prêt avec les Blaugrana, en provenance respectivement de l’Atlético de Madrid et de Manchester City. Or ce 30 juin n’est autre que la date officielle de fin de prêt. Selon Fabrizio Romano, le Barça fait en effet tout pour les recruter définitivement et les discussions avec Jorge Mendes sont en cours, d’où l’effacement des contenus.

Croyez-le ou non, mais João Félix a déjà 24 ans.

Le Barça se débarrasse d’un indésirable