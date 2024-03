João Cancelo : « Manchester City a été un peu ingrat envers moi »

Cancelo et Guardiola ne partiront pas en vacances ensemble.

Très heureux à Barcelone, où il est prêté depuis l’été dernier par Manchester City, João Cancelo n’a aucune envie de retourner de l’autre côté de la Manche. Voilà plusieurs mois que ses relations avec Pep Guardiola sont compliquées, et le latéral portugais a profité d’une interview accordée au média portugais A Bola pour en remettre une couche. « Je pense que Manchester City a été un peu ingrat envers moi lorsque Guardiola a dit en public qu’il n’était pas content de mon comportement envers mes coéquipiers, car j’étais un joueur très important les années où j’étais là-bas. Je n’ai jamais failli à mon engagement envers le club. Des mensonges ont été racontés. Je n’ai jamais été un mauvais coéquipier pour eux et vous pouvez demander à (Nathan) Aké ou Rico (Lewis). Je n’ai aucun complexe de supériorité ou d’infériorité à leur égard, mais c’est l’avis de l’entraîneur. Les gens se souviendront de cela parce que Guardiola a beaucoup plus de force que moi quand il dit quelque chose… Je sais que je dis la vérité. Je n’ai jamais menti », a-t-il lâché.

« Je me souviens d’une fois où j’ai été volé et agressé chez moi et le lendemain, je jouais à l’Emirates Stadium contre Arsenal… J’ai laissé ma femme et ma fille seules à la maison, encore effrayées, en état de choc, pour jouer pour City », raconte plus loin le Portugais, avant d’exprimer son souhait pour la saison prochaine : « Mon désir est clair : je souhaite rester à Barcelone et gagner des titres. »

C’est peut-être mieux pour tout le monde, effectivement.

Ligue des champions : le tirage complet des quarts de finale