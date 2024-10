Vous ne devinerez jamais quelles équipes Iniesta veut entraîner !

Ah ça alors, pour une surprise !

Tout juste retraiter, Andres Iniesta se projette sur la suite de sa vie footballistique. Sans surprise, l’ancien milieu de terrain de poche, privé du Ballon d’or 2010, se rêve en entraîneur. Ce qu’on n’a pas de mal à imaginer, soyons honnêtes. « Pour l’instant, je veux commencer à m’entraîner, apprendre tout ce qu’il y a à apprendre en dehors du terrain et, à partir de là, nous verrons ce qui se passera », avance Andres Iniesta, dans une interview à Sport.

Alors, quel est le club de rêve de l’Espagnol ? Etonnamment, il s’agit du FC Barcelone, où le milieu de terrain n’a passé que seize ans : « Être entraîneur du Barça, c’est quelque chose de très important, mais pour l’instant, je veux progresser et voir ce qui se passe. Bien sûr que ça pourrait me plaire… (rires) Mais c’est une chose d’aimer quelque chose et c’est une autre chose de voir ce qu’il se passera. J’aimerais être au Barça et en équipe nationale, dans ces endroits où je suis allé et dans ceux auxquels je m’identifie. Mais aujourd’hui je pense plutôt à court terme. Nous verrons ce qui se passera. »

Au moins, Xavi a abaissé les attentes du côté du Barça.

