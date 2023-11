Le FC Barcelone est furieux après la blessure de Gavi

Pas de quoi arranger les relations entre la Catalogne et son royaume.

« Les bons joueurs ne se reposent pas. » Voilà comment Luis de la Fuente a justifié sa volonté de faire jouer Gavi contre la Géorgie en conférence de presse, avant l’ultime match de l’Espagne en qualifications à l’Euro 2024 ce dimanche soir. Une phrase loin d’être anodine, puisque le milieu du FC Barcelone s’est gravement blessé, touché au genou, et a probablement dit adieu au reste de sa saison.

Plusieurs médias espagnols rapportent ainsi que le Barça serait furieux contre le sélectionneur espagnol. Et pour cause. Gavi est en effet le seul joueur, avec Robin Le Normand, à avoir été titularisé lors des deux rencontres espagnoles de cette trêve, face à Chypre et donc à la Géorgie. Le tout, alors que la Roja était déjà qualifiée, et ne jouait que pour conforter sa première place devant l’Écosse (à la lutte pour un statut de tête de série en vue du tirage au sort). La polémique entoure aussi un fait de jeu, survenu deux minutes avant la sortie de Gavi. Blessé sur un tacle de Lukas Lochoshvili, le Blaugrana a été soigné, avant d’être autorisé à revenir sur le terrain et d’empirer sa blessure.

Luis de la feinte va encore s’en sortir.

