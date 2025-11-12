S’abonner au mag
Le torchon brûle encore entre l’Espagne et le Barça au sujet de Lamine Yamal

Le torchon brûle encore entre l'Espagne et le Barça au sujet de Lamine Yamal

Le sélectionneur espagnol est une nouvelle fois revenu sur l’affaire Lamine Yamal, cette blessure aussi médicale que diplomatique entre la Roja et le Barça. Visiblement encore blessé, le sélectionneur espagnol ne digère pas du tout l’imbroglio entre les médecins des deux institutions.

Pour rappel, la Fédération espagnole avait crié à la trahison ce lundi, en apprenant à 13h47 pétantes que Yamal venait de subir une intervention par radiofréquence pour soulager une douleur pubienne persistante. Le tout sans prévenir personne. Les médecins de la sélection, pris de court, n’ont reçu le rapport détaillé de l’opération qu’à 22h40, avec la recommandation de le laisser au repos pendant 7 à 10 jours, selon les médias espagnols. Autrement dit : Yamal est arrivé au rassemblement le matin… et reparti le soir.

Luis de La Fuente ne comprend pas le Barça

Face à cette situation ubuesque, Luis de la Fuente a remis le sujet sur la table : « Je suis abasourdi. Je n’ai jamais rien vécu de tel. On ne nous dit rien, et puis soudain, on nous l’annonce… » Le sélectionneur espagnol affirme que ni le Barça, ni le joueur n’avaient évoqué de problème avant cette intervention : « Il se plaignait du dos, pas du pubis. » Et sans cette surprise de dernière minute, le coach assure qu’il aurait fait jouer Yamal contre la Géorgie ou la Turquie.

Toujours selon lui, le joueur est reparti « triste et très blessé  », tout comme le staff médical de la Roja. Pendant ce temps, le Barça campe sur sa version, assurant avoir informé la fédération la veille.

Jamais sympa de se prendre un « vu ».

Grande tension entre l’Espagne et Barcelone à la suite du forfait de Lamine Yamal

MH

