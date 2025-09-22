S’abonner au mag
Aitana Bonmati confisque une troisième fois le Ballon d'or féminin

Aitana Bonmati confisque une troisième fois le Ballon d'or féminin

Un Euro de perdu, un Ballon d’or de retrouvé.

Aitana Bonmati va pouvoir continuer à décorer sa cheminée. La joueuse de 27 ans a remporté, ce lundi soir, son troisième Ballon d’or d’affilée après ses sacres en 2023 et 2024. Elle devient la première à gagner trois fois le trophée depuis sa création en 2018, faisant ainsi mieux que sa coéquipière en sélection Alexia Putellas (2021 et 2022), qui s’est classée quatrième cette année.

Elle devient aussi la troisième dans l’histoire à réaliser une telle prouesse, après Michel Platini (1983, 1984, 1985) et Lionel Messi (2009, 2010, 2011, 2012). Cette récompense intervient pourtant après une saison marquée par deux défaites en finale, en Ligue des champions avec le Barça contre Arsenal et à l’Euro avec l’Espagne contre l’Angleterre.

Alessia Russo à la troisième place

Deux titres collectifs qu’elle n’aura pas décroché cette saison, malgré des distinctions individuelles, celles de meilleure joueuse de cette édition de C1 et de l’Euro. Elle est suivie par deux joueuses d’Arsenal, sa compatriote Mariona Caldentey et l’Anglaise Alessia Russo, qui avait pourtant signé un doublé Ligue des champions-Euro.

Et donc rien pour Tatane Thiney ?

