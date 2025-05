Arsenal frustre le Barça et remporte sa deuxième Ligue des champions

Pour sa sixième finale de Ligue des champions, le FC Barcelone comptait bien accrocher un troisième trophée consécutif. Opposé à Arsenal qui n'avait plus goûté à une finale européenne depuis son dernier titre dans la compétition en 2007, les Barcelonaises ont manqué le coche et c'est Arsenal qui trône désormais au sommet du football européen.

Arsenal 1 – 0 FC Barcelone

Buts : Blackstenius (75e) pour les Gunners

Dans un stade José Alvalade comble, la mission était simple pour les Barcelonaises : gagner et s’affirmer comme la nouvelle puissance du football féminin avec trois succès en C1 consécutifs. Mais le plan a été parfaitement contrecarré par Arsenal qui s’est imposé sur le plus petit des écarts (1-0) grâce à la réalisation de Stina Blackstenius en sortie de banc sous les trente degrés lisboètes.

Domination partagée

Alors que les Gunners n’avaient plus connu l’odeur d’une finale européenne depuis leur dernier sacre 18 ans plus tôt, ce sont pourtant les protégées de Renée Sleger qui se sont montrées les plus dangereuses lors des 45 premières minutes. Avec son pressing de chaque instant dans le camp adverse qui avait posé beaucoup de problèmes à l’OL lors de la demi-finale, Arsenal a mis à mal le plan de jeu du Barça. C’est Caitlin Foord qui a lancé les hostilités en se procurant la première situation de la rencontre, mais n’a pas réussi à accrocher le cadre (12e). Chloé Kelly s’est ensuite illustrée d’abord par une reprise hors cadre (14e), avant de pousser à la faute Irene Paredes qui a taclé le ballon dans son propre but sur le centre de l’ancienne de Manchester City (22e). Avertissement sans frais pour la défense barcelonaise puisque le corps arbitral a finalement désigné un hors jeu de Kelly. Frida Maanum a également tenté de faire sauter le verrou catalan, mais sa frappe a trouvé sur son chemin les gants de Cata Coll (27e). Une première mi-temps dominée par les Anglaises mais qui ne sont pas parvenues à le traduire au tableau d’affichage. Secoué durant 45 minutes, le Barça est revenu des vestiaires avec des intentions bien différentes. Après avoir repris le contrôle du jeu, les occasions ont été pour les protégées de Pere Romeu. Claudia Pina a été le détonateur de cette révolte (47e) et aurait pu offrir le premier but de cette rencontre à ses coéquipières, mais sa frappe s’est achevée sur la transversale (49e). Comme Arsenal en première période, les occasions se sont enchaînées pour Ona Batlle (53e) et Ewa Pajor (69e, 72e).

https://twitter.com/ArsenalWFC/status/1926336446455070924

Coaching gagnant

Mais le véritable tournant de la rencontre est intervenu grâce à Renée Slegers et son coaching. Après avoir passé plus de la moitie de cette seconde période à subir, la tacticienne néerlandaise a décidé de sortir ses jokers : Blackstenius, l’ancienne montpelliéraine et Beth Mead. Un choix payant puisque ce sont les deux joueuses à l’origine de l’ouverture du score des Anglaises. Alors que Blackstenius avait déjà poussé à l’exploit Cata Coll (72e), Mead a réalisé une passe laser magnifique pour trouver Blackstenius, seule au milieu de la défense blaugrana et sans se poser de question la joueuse d’Arsenal s’est essayée du droit pour trouver le chemin des filets barcelonais pour sa deuxième réalisation de la saison (1-0, 75e). Les Barcelonaises ont tenté de pousser, mais sans succès malgré les sept minutes de temps additionnel et s’inclinent en finale pour la première fois depuis 2022.

Arsenal (4-3-3) : van Domselaar – Fox, Williamson, Catley, McCabe – Little, Maanum (Blackstenius, 67e), Caldentey – Kelly (Mead, 68e), Russo (Wubben-Moy, 90e+1), Foord (Hurtig, 86e). Entraîneuse : Renée Slegers.

FC Barcelone (4-3-3) : Coll – Batlle, Paredes, León (Engen, 78e), Rolfö (Brugts, 78e) – Bonmatí, Guijarro, Putellas – Graham Hansen, Pajor, Pina (Paralluelo, 62e). Entraîneur : Pere Romeu.

