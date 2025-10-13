La sélection espagnole libère un nouveau joueur du Barça

Plus aucun attaquant barcelonais chez la Roja.

Après les récents forfaits de Lamine Yamal et Dani Olmo, c’est désormais Ferran Torres qui quitte la sélection espagnole pour regagner Barcelone. Ce lundi, la Roja a affirmé via un communiqué, que l’attaquant du Barça a été diagnostiqué d’une surcharge musculaire à l’issue de la victoire espagnole face à la Géorgie, samedi dernier (2-0). De ce fait, la sélection a affirmé ne vouloir « prendre aucun risque et privilégier la santé du joueur » en l’écartant de la suite de ce rassemblement.

Une infirmerie catalane toujours active

Si les retours de Lamine Yamal et Raphinha sont attendus dès la fin de la trêve internationale, Hansi Flick n’est tout de même pas encore prêt de voir son infirmerie se vider. Avec Gavi, Joan García et Marc-André ter Stegen qui restent sur le flanc, les Blaugrana doivent croiser les doigts pour que Dani Olmo et Ferran Torres n’allongent pas la liste des absents de longue date.

Il faudra bientôt le Camp Nou pour que tout ce beau monde puisse trouver une place en tribune.

Lamine Yamal est forfait pour la trêve