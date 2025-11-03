Un ancien international italien va rejoindre la direction sportive de l’OM

L’italien va définitivement devenir la langue officielle à Marseille.

Selon les informations du journaliste italien Gianluca Di Marzio, confirmées ce lundi soir par RMC, la direction sportive de l’OM va voir un nouveau visage débarquer dans ses rangs dans les prochains jours, celui de Federico Balzaretti. Ancien latéral gauche de métier, passé notamment par la Juve, la Roma ou encore Palerme, Balzaretti a aussi revêtu à 16 reprises la tunique de la Nazionale. Lors de son passage à la Roma, l’Italien a fait la connaissance de Medhi Benatia, avec qui il a conservé de bonnes relations, et de qui il devrait donc devenir le bras droit dans les prochains jours. Selon RMC, Balzaretti travaillera notamment sur le suivi et la mise en valeur des jeunes talents du club.

Et il ne pourrait pas rechausser les crampons quelques semaines pour dépanner ?

