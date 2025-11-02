L’OM, à l’heure des blessés

Soirée contrastée pour les Marseillais qui ont renoué avec le succès face à Auxerre (0-1) ce samedi soir, mais qui ont perdu Nayef Aguerd dès l’échauffement. Le Marocain rejoint la longue liste des blessés olympiens.

« On a pas mal de blessés ces derniers temps, ces dernières semaines. C’était un vrai test pour nous, il fallait qu’on réponde présent […] on est fiers parce que ce n’était pas simple ces derniers jours. On perd des joueurs importants à chaque fois, des cadres, donc il faut de nouveau partir au travail », a confié Angel Gomes au micro de Ligue 1+ à l’issue de la victoire face à Auxerre (0-1). Une hécatombe qui n’est pas près de s’estomper, puisqu’un huitième joueur s’est ajouté à la liste ce samedi soir, avec la gêne ressentie lors de l’échauffement par Nayef Aguerd, remplacé au pied levé par Emerson Palmieri. Un changement dont se serait bien passé Roberto De Zerbi, l’ancien de West Ham s’étant entraîné en salle, la veille du match pour un travail de récupération au début de la séance ouverte à la presse.

Le secteur défensif en chantier

Avec cinq matchs en quinze jours, les Olympiens continuent de puiser dans leur réserve. En conférence de presse après le nul face à Angers mercredi dernier, De Zerbi a refusé de se plaindre de l’enchaînement des rencontres : « Les blessés influent forcément, Kondogbia, Medina, Traoré et surtout Gouiri. Si j’étais resté à Sassuolo, je n’aurais joué qu’un match par semaine et j’aurais pu promener mon chien le lundi. On ne peut pas se plaindre de jouer tous les trois jours, nous sommes allés chercher cette qualification européenne la saison passée. Si l’on ne veut plus jouer en milieu de semaine, il faut changer de club. » La semaine a été particulièrement difficile pour les Marseillais, puisque Bilal Nadir a également été victime d’un malaise face à Angers. Plus de peur que de mal finalement pour l’international marocain souffrant de déshydratation, à l’origine de son malaise vagal. Mais l’inquiétude persiste pour Nayef Aguerd qui a enchaîné les rencontres depuis son arrivée avec neuf titularisations et 90 minutes jouées en championnat, sur les onze rencontres de l’OM.

🫶 « Cette victoire, elle est pour Bilal. » Gerónimo Rulli dédie le succès marseillais à Bilal Nadir, victime d’un malaise sur la pelouse face à Angers 🥺#AJAOM pic.twitter.com/zYIDOT1zQB — L1+ (@ligue1plus) November 1, 2025

Si Marseille compte désormais huit joueurs au FC Infirmerie, c’est donc le secteur défensif qui a particulièrement souffert de l’enchaînement des blessures. Leonardo Balerdi, Facundo Medina, Aguerd ainsi que Timothy Weah – parfois utilisé en variable d’ajustement dans le système défensif de De Zerbi – se sont retrouvés sur le flanc, obligeant le tacticien italien à ramener d’entre les morts Ulisses Garcia, mais surtout Pol Lirola, considéré comme un indésirable par le club, mais qui s’est retrouvé à entrer en jeu lors des deux dernières rencontres de Ligue 1.

Un effectif réduit qui doit enchaîner

Les nouvelles ne sont pas forcément rassurantes pour Roberto De Zerbi et ses ouailles qui affrontent l’Atalanta mercredi, avant de recevoir Brest le week-end prochain. Et si Balerdi et Weah devraient retrouver le chemin de l’entraînement lundi, selon le communiqué médical transmis par le club, Geoffrey Kondogbia et Facundo Medina ne devraient être de retour qu’à partir du jeudi 13 novembre, tandis qu’Amine Gouiri ne sera pas de retour avant 2026. Mais le cas le plus préoccupant reste celui de Hamed Junior Traoré, blessé à la cuisse fin août. Alors que l’international ivoirien aurait dû retrouver les terrains du centre Robert Louis-Dreyfus jeudi, son entraîneur a annoncé aux médias qu’il avait été victime d’une rechute : « C’est encore trop tôt. Il n’est pas encore sur le chemin de la guérison. » Selon L’Équipe, un kiné responsable du suivi du joueur aurait été rétrogradé en réserve après cette annonce.

« Je pense que si on s’était toujours battus comme ça, on aurait quelques points de plus aujourd’hui. » 🎙️ Roberto De Zerbi salue l’attitude de ses joueurs ce soir 👏#AJAOM pic.twitter.com/8hdRvX3BWP — L1+ (@ligue1plus) November 1, 2025

Cette mauvaise passe préoccupe l’ancien coach de Brighton : « C’est le point noir de la période. Cela me préoccupe et me stresse. On a 7-8 joueurs blessés. Nadir a fait des tests et il n’y a rien de grave. C’était a priori une chute de tension. Dans une saison, il n’y a pas que de bons moments comme contre l’Ajax ou le PSG. Là, on doit puiser l’énergie dans la tête. » Face à l’enchaînement des coups du sort, les Olympiens ont réussi à retrouver de l’allant en signant une victoire, courte mais indispensable, sur la pelouse d’Auxerre. Si « tous les joueurs ne sont pas habitués à jouer tous les trois jours », dixit De Zerbi, il faudra pourtant que les restants apprennent vite.

