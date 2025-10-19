S’abonner au mag
  • France
  • Olympique de Marseille

Grosse grosse tuile pour Amine Gouiri

JB
Grosse grosse tuile pour Amine Gouiri

La fête est déjà gâchée.

Si l’OM s’est régalé ce samedi au Vélodrome contre Le Havre (6-2), il a également donné des nouvelles – plutôt mauvaises – de son attaquant Amine Gouri, revenu blessé de sélection après un violent choc avec le gardien ougandais Salim Magoola. « Amine Gouiri va être opéré de l’épaule droite, écrit le club. Cette intervention, décidée d’un commun accord entre le joueur et le club, fait suite à plusieurs épisodes de luxation survenus ces derniers mois. Amine observera une période de rééducation estimée à environ trois mois. » Gouiri va ainsi manquer la Coupe d’Afrique des nations (21 décembre – 18 janvier) et de nombreuses échéances avec l’OM.

Le joueur formé à l’OL allait connaître sa première grande compétition internationale…

Amine Gouiri met la pression à Cherki et Akliouche pour qu’ils rejoignent l’Algérie

JB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Pourquoi et comment onze jeunes hommes sont-ils tombés à l’eau ces treize dernières années à Bordeaux? Accident, affirment les autorités. Un peu court, répondent les familles des victimes.

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
62
Revivez Marseille-Le Havre (6-2)
  • Ligue 1
  • J8
  • Marseille-Le Havre
Revivez Marseille-Le Havre (6-2)

Revivez Marseille-Le Havre (6-2)

Revivez Marseille-Le Havre (6-2)
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

L'OM peut-il gagner un trophée d'ici 1000 ans ?

Oui
Non
Fin Dans 23h
99
142
62
Revivez Marseille-Le Havre (6-2)
Revivez Marseille-Le Havre (6-2)

Revivez Marseille-Le Havre (6-2)

Revivez Marseille-Le Havre (6-2)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!