Amine Gouiri met la pression à Cherki et Akliouche pour qu'ils rejoignent l'Algérie

Monsieur l’émissaire.

En pleine bourre cette saison, Amine Gouiri a accordé un entretien à Onze Mondial. L’attaquant de l’Olympique de Marseille, lauréat du plus beau but de Ligue 1, s’est livré sur de nombreux sujets dont celui de la sélectionne algérienne. Buteur sur le terrain, il s’est mué en passeur en dehors à l’égard de Rayan Cherki et Maghnes Akliouche. Les deux médaillés d’argent aux Jeux olympiques ont la double nationalité franco-algérienne, et peuvent encore être appelés par les Bleus et les Verts.

Un choix à faire… au plus vite

« Ils sont les bienvenus, mais il ne faut pas trop qu’ils tardent à faire leur choix, affirme le joueur de 25 ans. Un groupe est en train de se construire. On a fait toutes les qualifications pour la CAN et le Mondial, avec de longs déplacements, comme au Botswana. C’est difficile de faire ces matchs, c’est dur de gagner pour se qualifier. Donc si des nouveaux arrivent comme ça, une fois qu’on est qualifiés – car on n’est pas encore qualifiés – je pense que certains joueurs ne vont pas l’accepter. […] En tout cas, s’ils nous rejoignent, ils feront un bon choix, je leur ai déjà dit. »

La sélection algérienne aura trois fenêtres internationales d’ici la CAN qui débutera le 24 décembre prochain : matchs amicaux en juin, puis des rencontres en septembre et octobre dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du monde 2026.

Un déclaration d’Amine Gouiri pleine de sens, mais qu’il aurait pu appliquer à lui-même il y a quelques années. En effet, l’ancien lyonnais cumule 72 sélections avec les différentes équipes de France de jeunes, des U16 aux U21. C’est seulement le 12 octobre 2023 à ses 23 ans qu’Amine Gouiri a fait ses débuts avec l’Algérie, pour un total de 14 matchs et 6 buts depuis.

On attend la réponse des principaux intéressés !

