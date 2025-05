Trophées UNFP : le palmarès complet 2024-2025

Que du beau monde.

La cérémonie des Trophées UNFP de la saison 2024-2025 a rendu son verdict ce dimanche soir. Il n’y a pas eu d’immenses surprises, puisque le PSG, avec Ousmane Dembélé sacré meilleur joueur de Ligue 1 et Luis Enrique, nommé meilleur entraîneur, a raflé la majorité des distinctions. Voici le récapitulatif de l’ensemble des lauréats, de Ligue 1, Ligue 2, Première Ligue pour votre plus grand plaisir :

Meilleur joueur de Ligue 1 : Ousmane Dembélé

Meilleur entraîneur de Ligue 1 : Luis Enrique

Meilleur espoir de Ligue 1 : Désiré Doué

Meilleur gardien de Ligue 1 : Lucas Chevalier

Trophée Just Fontaine du plus beau but de Ligue 1 : Amine Gouiri

Le onze type de Ligue 1 : Lucas Chevalier (Lille OSC) – Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), William Pacho (Paris Saint-Germain), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain) – Vitinha (Paris Saint-Germain), João Neves (Paris Saint-Germain), Désiré Doué (Paris Saint-Germain) – Rayan Cherki (Olympique lyonnais), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Bradley Barcola (Paris Saint-Germain).

Meilleur arbitre central de Ligue 1 et assistant : Jérôme Brisard et Yannick Boutry

Meilleur joueur de Ligue 2 : Éli Junior Kroupi

Meilleur entraîneur de Ligue 2 : Olivier Pantaloni

Meilleur gardien de Ligue 2 : Yvon Mvogo

Trophée Just Fontaine du plus beau but de Ligue 2 : Rafiki Saïd

Le onze type de Ligue 2 : Yvon Mvogo (FC Lorient) – Alpha Sissoko (EA Guingamp), Moustapha Mbow (Paris FC), Montassar Talbi (FC Lorient), Mathieu Udol (FC Metz) – Maxime Lopez (Paris FC), Gauthier Hein (FC Metz), Laurent Abergel (FC Lorient) – Timothé Nkada (Rodez AF), Éli Junior Kroupi (FC Lorient), Jean-Philippe Krasso (Paris FC).

Meilleur arbitre central de Ligue 2 et assistant : Olivier Thual et Stéphane Panont

Meilleure joueuse d’Première Ligue : Clara Mateo

Meilleure gardienne d’Première Ligue : Christiane Endler

Meilleure espoir d’Première Ligue : Tara Elimbi Gilbert

Le onze type d’Première Ligue : Christiane Endler (Olympique lyonnais) – Ellie Carpenter (Olympique lyonnais), Vanessa Gilles (Olympique lyonnais), Wendie Renard (Olympique lyonnais), Selma Bacha (Olympique lyonnais) – Grace Geyoro (Paris Saint-Germain), Lindsey Heaps (Olympique lyonnais), Melchie Dumornay (Olympique lyonnais) – Kadidiatou Diani (Olympique lyonnais), Clara Mateo (Paris FC), Tabitha Chawinga (Olympique lyonnais)

Meilleur joueur français à l’étranger : Kylian Mbappé

Trophée UNFP-Fondaction du football du joueur citoyen : Pierrick Capelle pour l’ensemble de ses engagements à Madagascar

