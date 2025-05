Ousmane Dembélé sacré meilleur joueur de Ligue 1

Logique 2.0.

Ousmane Dembélé a été élu meilleur joueur de cette saison 2024-2025 de Ligue 1 ce dimanche soir aux Trophées UNFP. Auteur de 21 réalisations en 28 matchs de championnat, l’attaquant français de 27 ans remporte cette distinction pour la première fois et succède à Kylian Mbappé, qui avait ce titre lors des cinq dernières éditions. Comme pour le trophée de meilleur entraîneur, il n’y avait que peu de suspense tant l’ancien ailier du FC Barcelone, qui figure aussi dans le onze de l’année, a été brillant cette saison. Repositionné dans l’axe par Luis Enrique, Dembélé réalise le meilleur exercice de sa carrière d’un point de vue statistique, mais aussi dans le jeu. Dans cette catégorie, le meilleur espoir 2016 (quand il évoluait au Stade rennais) était en concurrence avec ses coéquipiers Achraf Hakimi, Vitinha et Désiré Doué et avec l’attaquant de Lyon Rayan Cherki.

Cette saison, le génie est sorti de sa lampe et l'on a vu le vrai @dembouz 😤 Performant, décisif, régulier, toujours dribbleur de génie, le meilleur espoir de 2016 a été exceptionnel et il est plébiscité comme il se doit... Il est le lauréat du Trophée UNFP du meilleur joueur… pic.twitter.com/cinwnkVBBg — UNFP (@UNFP) May 11, 2025

Maintenant, route vers le Ballon d’or.

Trophées UNFP : Rayan Cherki et Lucas Chevalier entourés de Parisiens dans l'équipe type