L'OM et Greenwood s'acharnent sur le HAC pour prendre le lead

Face à un Havre auteur d'un très bon début de partie mais plombé par une double peine à la demi-heure de jeu, l'OM s'est offert un feu d'artifice (6-2) avec quatre buts de Mason Greenwood. Le voilà leader de Ligue 1.

Marseille 6-2 Le Havre

Buts : Greenwood (35e SP, 67e, 72e & 76e), R. Vaz (88e) & Murillo (90e+3) pour l’OM // Kechta (24e) & A. Touré (90e+2) pour le HAC

Expulsion : G. Lloris (34e) pour le HAC

Ce devait être le fait de match. Au moment où Gautier Lloris s’est fait prendre par Pierre-Emerick Aubameyang et a laissé échapper ce mauvais réflexe de la main pour empêcher le Gabonais de filer au but, on pensait que le penalty (litigieux) et le carton rouge (sévère) décidés par Bastien Dechepy seraient l’élément que l’on retiendrait de cette partie, quelle que soit l’issue de la rencontre. À l’arrivée, les six buts marseillais, le quadruplé de Mason Greenwood, la descente aux enfers des Havrais en infériorité numérique, le grand n’importe quoi de la seconde période (6-2) et la nouvelle place de leader des Olympiens auront fini par éclipser ce qui restera le vrai tournant du match.

Avant tout ce grabuge, il y a donc eu 30 premières minutes de conquête normande. Alors que Pierre-Emile Højbjerg enchaînait les frappes molles, Yassine Kechta se montrait assez adroit pour danser au milieu de la défense marseillaise et toucher le petit filet de Jeffrey de Lange, en détente (0-1, 24e). Mais quand Fodé Doucouré n’est pas passé loin de placer une demi-volée cinq minutes plus tard (29e), Le Havre a vu la chance tourner. Passés à dix, les visiteurs sont rentrés au vestiaire en ayant perdu leur avance, après le coup de pied de réparation transformé par Greenwood (1-1, 35e), mais ce n’est qu’en milieu de deuxième qu’ils ont pris la marée, après plusieurs parades de Diaw (45e+5, 45e+6, 47e).

L’entrée de Robinio Vaz, le but fou de Touré

Une frappe déviée (2-1, 67e), un plat du pied après un service de Robinio Vaz et un raffut sur Yanis Zouaoui (3-1, 72e), puis un tap-in avec Benjamin Pavard à la passe (4-1, 76e) : en moins de dix minutes, celui dont on ne prononce plus le nom de l’autre côté de la Manche a tout plié. Même si le pétillant Vaz s’est transformé en buteur (5-1, 88e) et que Michael Murillo a été trouvé par Bilal Nadir (6-2, 90e+3) pour que la fête soit encore plus folle. Le Havre pourra se consoler : il repart de Provence avec la satisfaction d’avoir inscrit le plus beau pion de la soirée, une volée irréelle signée du pied gauche (!) d’Abdoulaye Touré (5-2, 90e+2). C’est toujours ça de pris.

OM (4-2-3-1) : De Lange – Pavard, Aguerd, Balerdi, Emerson (Murillo, 65e) – O’Riley (Nadir, 65e), Højbjerg – Greenwood (Bakola, 79e), A. Gomes (Vaz, 65e), Paixão (T. Weah, 71e) – Aubameyang. Entraîneur : Roberto De Zerbi.

HAC (5-3-2) : M. Diaw – Nego, F. Doucouré (A. Touré, 64e), Sangante, G. Lloris, Zouaoui – Kechta (Kyeremeh, 84e), Seko (Namli, 84e), R. Ndiaye (Ebonog, 65e) – Samatta (Youté Kinkoué, 38e), I. Soumaré. Entraîneur : Didier Digard.

Revivez Marseille-Le Havre (6-2)