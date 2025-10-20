Diego Forlan hospitalisé après un choc lors d’un match de vétérans

Petite pause dans l’ascension tennistique

Diego Forlan, 46 ans, s’est retrouvé à l’hôpital ce week-end après un vilain choc lors d’un match de vétérans de la Liga Universitaria uruguayenne. L’ancien attaquant de Manchester United, de l’Atlético et de l’Inter jouait pour les Old Boys face aux Old Christians (victoire 4-1), quand un duel malheureux l’a envoyé au tapis. Résultat : trois côtes cassées, un poumon partiellement affaissé et un drainage d’urgence selon Referi. Pas le genre de stats qu’on aime entendre.

« Aucune mauvaise intention »

Forlan, qui avait raccroché les crampons en 2019 après une dernière pige à Hong Kong, a tenu à préciser qu’il n’y avait « aucune mauvaise intention » dans le tacle qui l’a mis KO. Toujours classe, même à l’hôpital. L’idole blonde devrait rester en observation jusqu’à mardi, avant de reprendre, on l’espère, ses matchs du dimanche avec la même élégance qu’à la grande époque.

Tant que le brushing n’est pas touché, Forlan reste éternel.

Ce qu'il faut retenir de la huitième journée de Ligue 1