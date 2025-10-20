Un match de D1 bolivienne se termine à 8 contre 7

Une boucherie à la sud-américaine.

Ce samedi, la première division bolivienne a connu un match complètement dingue. Et on ne parle pas d’un score fou comme lors du Westerloo-Bruges de début de saison. La rencontre entre Blooming (4e) et Bolivar (3e) a été marquée par sept expulsions, tout au long du match.

Why referee sent off 7 players in Blooming vs Bolivar match? pic.twitter.com/o5lLqfc77Z — The Final Whistle (@Rufus_45) October 19, 2025

Sur un terrain constellé de flaques d’eau, le gardien de Blooming découpe l’attaquant adverse dans la surface, à quelques minutes de la mi-temps. Une violente dispute éclate, et l’arbitre Jordy Aleman sort les biscottes : trois expulsions côté Bolivar, deux pour Blooming, et un duel à neuf contre huit pour la deuxième période, alors que les locaux mènent 1-0.

Bolivar s’impose et peut encore croire au titre

En deuxième période, les visiteurs égalisent (1-1), avant de repasser en supériorité numérique. Etchebarne (54e) puis Durán (60e) sont renvoyés au vestiaire, et Bolivar, ancien club de Juanmi Callejón, s’impose finalement 2-1 dans les arrêts de jeu. Un score qui leur permet de conserver leur troisième place au classement, à neuf points du leader, Always Ready. Petite précision : huit autres joueurs ont reçu un carton jaune durant cette rencontre.

Un peu plus et ça finissait en five.

