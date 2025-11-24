Attention : ces scores sur TikTok sont totalement faux

Un monde parallèle.

19-0 pour le dernier France-Brésil, 1-0 pour l’OM contre le Sporting CP en Ligue des champions, une victoire de l’Ukraine 4-1 face à l’équipe de France… Voilà de quoi faire vriller n’importe quel consommateur assidu de football.

Ces scores, volontairement gonflés ou carrément falsifiés, sont devenus le business du compte SKM_fc sur TikTok, suivi par 85,7 millions d’abonnés, informe le média L’ADN. Chaque semaine, le compte poste entre 2 et 6 vidéos en suivant la même recette : deux têtes d’affiche en gros plan, le score (plus ou moins inventé) du match, et une phrase accrocheuse pour donner envie de regarder la suite de la vidéo. L’idée derrière tout ça ? Faire réagir, générer des vues, du clic, des commentaires, et bien sûr, de l’argent.

Du second degré à la fake news, il n’y a qu’un pas

Si le compte se veut explicitement humoristique, les vidéos sont vendues comme une sorte de « session vanne » avec enchaînement de mèmes, blagues et réponses piquantes pour se moquer d’un club ou d’un joueur ayant subi une défaite humiliante, les réactions, elles, peuvent être très premier degré.

Plus le score sort de l’ordinaire, plus le nombre de commentaires indignés ou voulant rectifier l’information augmente. Sans oublier les habitués du contenu ou les viewers amusés, venus faire quelques vannes et balancer des mèmes. Les chiffres montent vite, les vidéos culminent presque à 644 000 vues et 24 000 likes en l’espace d’une journée selon l’ADN. Merci l’algorithme TikTok.

La dérive est évidente, si l’on ne vit pas football matin, midi et soir, on peut vite se faire avoir par ces vidéos aux allures de « fake news ». Et certains adolescents (ou simples novices) qui s’informent via TikTok se retrouvent alors piégés dans des informations fumeuses, entre des vannes et grosses exagérations.

Le seul monde où le PSG ne gagne pas la Ligue 1.

