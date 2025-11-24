De très mauvaises nouvelles pour la défense marseillaise

Deux pour le prix d’un.

À la veille d’un choc européen crucial face à Newcastle, l’OM encaisse un sérieux coup dur. En conférence de presse, Roberto De Zerbi a confirmé le forfait de Nayef Aguerd, pilier de la défense marseillaise : « Nayef Aguerd n’est pas disponible pour demain. Ni d’ici dix jours… » Mais ce n’est pas tout. Facundo Medina, déjà absent depuis sa blessure à la cheville lors de la victoire face à l’Ajax (4-0), a rechuté et prolongera son indisponibilité d’au moins un mois.

Malgré ces nouvelles, le technicien italien garde le cap et rappelle l’enjeu de cette 5e journée de Ligue des champions : « Il faut des points et remporter des matchs pour se qualifier. Il faut se concentrer sur le fait de bien jouer et être lucide dans les surfaces de réparation. »

De Zerbi reste confiant pour Newcastle

Lucide mais confiant, De Zerbi tempère : « Newcastle est une équipe très forte, très physique. Ce sera un match difficile comme tous les autres. Je ne pense pas que ce soit un match décisif. Il reste quatre matchs, et sur chacun d’eux, nous pouvons prendre des points. »

Il va falloir surfer sur le réalisme niçois…

