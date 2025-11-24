S’abonner au mag
  • C1
  • J4
  • OM-Newcastle

De très mauvaises nouvelles pour la défense marseillaise

SF
De très mauvaises nouvelles pour la défense marseillaise

Deux pour le prix d’un.

À la veille d’un choc européen crucial face à Newcastle, l’OM encaisse un sérieux coup dur. En conférence de presse, Roberto De Zerbi a confirmé le forfait de Nayef Aguerd, pilier de la défense marseillaise : « Nayef Aguerd n’est pas disponible pour demain. Ni d’ici dix jours… » Mais ce n’est pas tout. Facundo Medina, déjà absent depuis sa blessure à la cheville lors de la victoire face à l’Ajax (4-0), a rechuté et prolongera son indisponibilité d’au moins un mois.

Malgré ces nouvelles, le technicien italien garde le cap et rappelle l’enjeu de cette 5e journée de Ligue des champions : « Il faut des points et remporter des matchs pour se qualifier. Il faut se concentrer sur le fait de bien jouer et être lucide dans les surfaces de réparation. »

De Zerbi reste confiant pour Newcastle

Lucide mais confiant, De Zerbi tempère : « Newcastle est une équipe très forte, très physique. Ce sera un match difficile comme tous les autres. Je ne pense pas que ce soit un match décisif. Il reste quatre matchs, et sur chacun d’eux, nous pouvons prendre des points. »

Il va falloir surfer sur le réalisme niçois…

Un célèbre supporter de l’OM va s’engager en politique

SF

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Légende de la télévision, Thierry Ardisson s'en est allé à 76 ans, ce lundi 14 juillet. Il laisse derrière lui plusieurs émissions cultes, dont Tout le monde en parle, qui aura marqué toute une génération.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Êtes-vous heureux d'avoir revu Paul Pogba sur un terrain de foot ?

Oui
Non
Fin Dans 19h
113
51

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!