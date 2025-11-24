Un promu devient champion de Biélorussie grâce à l’oseille

L’argent fait souvent le bonheur.

En explosant Gomel ce dimanche (5-0) pour le compte de l’avant-dernière journée de Vysshaya Liga, championnat de Biélorussie, le FK ML Vitebsk a mis fin aux débats et remporté le premier trophée de son histoire. Alors oui, ce n’est que le 49e championnat sur 55 au coefficient UEFA, complètement invisible en France (hors période Covid), mais l’histoire vaut le détour. Vice-champion de seconde division en 2024, le club de Vitebsk a la particularité d’être champion tout en étant promu. Une performance historique, que très peu ont réalisée dans l’histoire.

Un gros investisseur et des ambitions

Meilleure attaque et meilleure défense du championnat, le FK ML Vitebsk a surtout été aidé par un investisseur de renom, Max Line. Société de paris sportifs, l’entreprise a racheté le club en 2020, alors qu’il était à la dérive en troisième division. Avec le plus gros budget de première division cette saison, le club biélorusse a pu former une équipe mixte entre joueurs locaux et internationaux qui ont apporté leur pierre à l’édifice.

Avec le Nigérian Ode Abdullahi en numéro 6, le Russe Nikita Glushkov sur l’aile gauche et le talentueux Brésilien Juninho, 19 ans, sur le côté droit, Vitebsk s’est formé une armada intouchable. Place désormais aux qualifications pour la Ligue des champions 2026-2027, où le club biélorusse a déjà sa place assurée au deuxième tour.

Et pourquoi pas devenir la première équipe biélorusse en Ligue des champions depuis le BATE Borisov en 2015.

Pronostic Energetik-BGU Vitebsk : Analyse, prono et cotes du match de Vysshaya Liga