Le Barça le plus catalan depuis la guerre civile

Complètement locaux.

Le Barça a enfin retrouvé son canapé. Après 909 jours passés à squatter Montjuïc, les Blaugrana ont remis les pieds au Camp Nou (oui, Spotify, d’accord). Résultat : 4-0 contre l’Athletic, une crémaillère catalane fêtée sous le signe des locaux. Lewandowski a marqué pour faire plaisir aux caméras, Ferran Torres a mis un doublé histoire de rappeler qu’il n’est pas qu’un mème, et Fermín López a scellé la fête. Feux d’artifice, musique, et même un coup d’envoi par le « sixième membre du club » (personne ne sait qui c’est, mais tout le monde applaudit).

Sauf que le vrai truc historique n’était pas dans les buts, mais sur la feuille de match : Hansi Flick a aligné sept Catalans d’entrée. Un truc qui n’est pas arrivé depuis un Barça-Gijón en 1970. Une autre époque où l’on ne parlait pas de fair-play financier et où le Barça n’avait pas les dettes de Jérôme Kerviel.

1970 vibes + 1937 bonus track

Le casting : Joan Garcia, Alejandro Balde, Pau Cubarsí, Lamine Yamal, Gerard Martín, Dani Olmo et Eric Garcia. Sept mecs qui connaissent la ligne 5 du métro, la calçotada et les « barres » de la Ciutat Esportiva. Les quatre « non-locaux » ? Koundé, Lewandowski, Ferran Torres (Valence, merci) et Fermín López (eh oui). Pas exactement une invasion étrangère, mais assez pour garder des sous-titres sur Barça TV.

Et comme Flick n’aime pas faire les choses à moitié, il a fait entrer Marc Bernal et Marc Casadó en seconde période. Donc : neuf Catalans utilisés durant le match. Et huit en même temps sur le terrain. Pour retrouver pareil, il faut remonter à 1937, un Barça-Espanyol en pleine guerre civile.

Producte quilòmetre 0

Le FC Barcelone rejoint le Real Madrid en tête de la Liga